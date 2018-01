Cunhada de Meghan Markle é presa por agredir irmão da atriz

Thomas Markle Jr., irmão mais velho de Meghan Markle por parte de pai, foi vítima de agressão cometida pela sua própria noiva, Darlene Blount. Segundo o jornal The Daily Mail a discussão, que ocorreu no último dia 31 de dezembro, foi por conta do casamento de Meghan com o príncipe Harry.

De acordo com o jornal, Darlene foi presa após ter arranhado e batido em Thomas, mas ele mesmo pagou a fiança da noiva e ela foi liberada pela polícia horas depois sem ser autuada. Em entrevista para o jornal, o irmão de Meghan afirmou que as brigas entre os dois se acentuaram por conta da pressão em cima da família em decorrência do casamento.

Ele também se comprometeu a fazer tratamento para o vício em álcool que o aflige para chegar totalmente sóbrio ao casamento da irmã. Quando mais novos, os dois eram próximos, mas e afastaram nos últimos anos por causa dos problemas com bebida de Thomas, informa o jornal britânico.