Conta de Azealia é suspensa após denúncias de brasileiros

Após xingar e fazer comentários ofensivos ao Brasil, Azealia Banks realmente ganhou o ódio da internet brasileira. A rapper americana é o assunto desse início de ano. Ela fez uma postagem em seu perfil do Facebook criticando os comentários de brasileiros. Foto: Divulgação

“Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que não sabem? É hilário ser chamada de ‘black whore’ por brasileiros brancos. Eles deveriam se preocupar com a economia primeiro”, publicou.

Então, os brasileiros começaram a criticá-la por sua atitude e ela continuou com as ofensas e xingamentos: “Não sabia que tinha internet na favela”. Algumas horas depois, porém, ela apagou a postagem.

Os internautas se uniram para denunciar os perfis da cantora nas redes sociais – afinal, sem elas, ela perde boa parte de seu prestígio. Tanta repercussão resultou na suspensão de seu perfil no Twitter.