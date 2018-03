Com problemas respiratórios, Liam Gallagher cancela show em SP

O cantor britânico Liam Gallagher cancelou a apresentação que faria em São Paulo nesta quarta-feira, 21, na Audio, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Segundo comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira, 19, o ex-vocalista do Oasis apresenta um quadro de “infecção respiratória e febre”. Ainda de acordo com a nota, o médico recomendou a Liam “o mínimo de 48 horas de descanso”.

Os clientes que adquiriram os ingressos para a apresentação na capital paulista poderão assistir ao show do cantor no Ônix Day, no Autódromo de Interlagos, dia 22 de março, às 19h45, mediante a apresentação do ingresso do show cancelado na Audio. As entradas não serão aceitas nos dias 23, 24 ou 25 de março, datas do Lollapalooza Brasil. Caso o cliente deseje, poderá solicitar o reembolso entre os dias 26 de março de 2018 até o dia 26 de abril de 2018.

No último domingo, 18, Liam já havia deixado o palco do Lollapalooza Chile, em Santiago, após tocar apenas quatro músicas. De acordo com uma publicação feita por sua equipe no Facebook, o cantor foi diagnosticado com sinusite e infecção no tórax durante um show na Europa há algumas semanas.

O comunicado também afirma que o cantor vinha tentando cumprir sua agenda, mas sentiu dificuldades para respirar no palco do festival chileno. Segundo a equipe, Liam ficou bastante desapontado por ter que finalizar o show antes do previsto e se comprometeu a agendar uma nova apresentação em Santiago o mais rápido possível.

Não é a primeira vez que o britânico abandona o palco antes de finalizar sua performance. No ano passado, o cantor interrompeu o seu show no Lollapalooza Chicago após 19 minutos. Na época, ele alegou que estava com a voz prejudicada por causa de uma outra apresentação na noite anterior.

Em 2002, o cantor também abandonou o palco durante o show de abertura de uma turnê do Oasis, em Fort Lauderdale, na Flórida. Depois de quatro músicas, Liam deixou o irmão, Noel Gallagher, e a banda continuarem a apresentação sem ele.

Leia o comunicado na íntegra:

Informamos que a Lolla Party com o cantor Liam Gallagher, que seria realizada em 21 de março, na Audio, em São Paulo, foi cancelada. Veja abaixo comunicado oficial do cantor:

“Em função de uma infecção respiratória e febre, o médico me recomendou o mínimo de 48 horas de descanso. Infelizmente, terei que cancelar o show na Audio, na quarta, dia 21 de março. Entretanto, os ingressos serão válidos para o show no dia seguinte no Autódromo de Interlagos ou, como alternativa, o reembolso poderá ser solicitado”.

Os clientes que adquiriram seus ingressos para tal apresentação poderão assistir ao show do cantor no Ônix Day, no Autódromo de Interlagos, dia 22 de março, às 19h45, mediante apresentação do ingresso da apresentação cancelada na Audio. Os ingressos não serão aceitos para acesso ao festival nos dias 23, 24 ou 25 de março.

Caso o cliente deseje, poderá solicitar o reembolso entre os dias 26 de março de 2018 até o dia 26 de abril de 2018, conforme política abaixo:

1) Compras efetuadas em um canal presencial (Bilheteria ou ponto de venda):

a. Dirigir-se ao mesmo local onde a compra foi efetuada;

b. Apresentar o ingresso adquirido;

c. Caso a compra tenha sido efetuada em dinheiro, o reembolso ocorrerá através de depósito bancário;

d. Caso a compra tenha sido efetuada com cartão de débito, o valor será creditado na conta do cartão utilizado na compra;

e. Para compras efetuadas com cartão de crédito, o valor será creditado na fatura do cartão utilizado na compra.

2) Compras efetuadas pela Internet:

a. O reembolso deverá ser solicitado, dentro do prazo estipulado, na Central de Relacionamento da Tickets For Fun, pelo link https://goo.gl/5T6oTL, com o título “REEMBOLSO” ou através do telefone 4003-5588 (abrangência nacional), de segunda à sexta, das 11h às 17h,

b. O valor pago será creditado na fatura do cartão utilizado na compra;

c. Seguir com demais instruções que serão enviadas pela Central de Relacionamento Tickets For Fun.

