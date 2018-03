Com cerca de 200 editoras, Feira Plana é uma das dicas de passeios

Festival internacional de publicações, a Plana reúne cerca de 200 editoras que vendem livros, zines e itens feitos à mão. Há ainda lançamentos como O Que É Cinema, de André Bazin. Cinemateca Brasileira. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. sáb. (24) e dom. (25), 11h/20h. R$ 10 (contribuição opcional). Inf.: bit.ly/Plana18

III Festival FNMH2

Organizado pela Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, o evento reúne batalhas de MCs e breaking dance, discotecagem com as DJs Odara Kadiegi e Niely, e live painting com as grafiteiras Gabi Bruce e Luna Bastos. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (25), 15h/23h. Grátis. Inf.: bit.ly/FNMH218

Festival Viver de Bike

O evento tem programação dedicada à cultura da bicicleta, com a Mecânica Comunitária (10h/16h), que faz pequenos consertos gratuitos; o Rodinha Zero (10h/16h), empréstimo de bicicletas infantis e aulas de bicicleta para aprender a andar sem rodinhas de apoio; e a demonstração do grupo Portal Wheeling, que apresenta suas manobras ao longo do dia. CDC Arena Radical. Pça. Augusto Rademaker Grunewald, 37, V. Olímpia, 3842-9590. Dom. (25), 10h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/FestVBike18

Jazz na Rua SP

O evento tem abertura com a DJ Mari Souza, seguida por uma aula aberta de Lindy Hop, estilo de dança americano, às 15h30. A partir das 17h, a banda Fizz Jazz se apresenta ao vivo. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Dom. (25), 15h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/JazzRua18