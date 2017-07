Clipe com Anitta e Pabllo Vittar tem a melhor estreia no YouTube desde ‘Hello’

Lançado às 17h no último domingo, 30, o clipe Sua Cara, do grupo norte-americano Major Lazer com as brasileiras Anitta e Pabllo Vittar, alcançou em quase 24 horas a marca de 17,4 milhões de visualizações na plataforma YouTube, um feito histórico por ser o mais visto desde Hello, lançado por Adele em 2015, que teve 27,7 milhões de visualizações.

Gravado na parte marroquina do Deserto do Saara, o vídeo tem Anitta e a drag queen Pabllo Vittar, que cantam a canção, dançando e rebolando nas dunas, ao lado do DJ e produtor Diplo, líder do Major Lazer.

Com o número de visualizações, o lançamento de Sua Cara se tornou também a maior estreia de um clipe este ano. Antes dele, a melhor marca havia sido da cantora Katy Perry, com 16,4 milhões de visualizações para Bon Appetit nas suas primeiras 24 horas no YouTube.