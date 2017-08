Cleo Pires anuncia seu novo nome artístico

Foto: Divulgação / TV Globo

Cleo Pires será conhecida, em breve, apenas por Cleo. A atriz revelou a mudança de nome artístico em participação no canal do YouTube de Leo Picon na última quarta-feira, 9.

No início do vídeo, a atriz se apresenta e brinca como se ninguém a conhecesse: “Vocês não devem me conhecer porque como o Leonardo youtuber disse, eu sou obsoleta. Eu sou a Cleo Pires”, ironizou. No entanto, ela rapidamente se corrige: “Cleo, no caso. Estou tirando Pires do meu nome”.

LEIA TAMBÉM: Gregório Duvivier será pai pela primeira vez

O youtuber é pego de surpresa pela informação e pergunta: “É em primeira mão?”, ao que ela confirma. Ela já assina em suas redes sociais apenas com CLEO.