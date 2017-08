Claudia Leitte usa ‘gemido do Whatsapp’ para divulgar nova música

A brincadeira do ‘gemidão do Whatsapp’ está atingindo níveis inacreditáveis. Agora foi a vez cantora Claudia Leitte usar a pegadinha na divulgação de sua nova música Baldin de Gelo, que será lançada nesta sexta, 4.

Em sua conta no Twitter, Claudia publicou um vídeo e brincou na legenda: “Gente, vazou um trecho de #BaldindeGelo”. No começo, é possível ouvir uma introdução musical, mas logo entra em cena o som do ‘gemidão’.

