Venda de ingressos para shows em SP começa nesta quinta-feira

Os ingressos da temporada paulistana de Amaluna, produção do Cirque du Soleil, estarão disponíveis a partir do dia 6 de julho, quinta-feira, no canal de venda online e na bilheteria oficial do evento, no Shopping Market Place, em São Paulo.

Após quatro anos, o grupo canadense retorna ao Brasil com um espetáculo que enaltece a figura feminina, dirigido pela vencedora do Tony Awards Diane Paulus. A turnê estreia em São Paulo no 5 de outubro, no Parque Villa Lobos, e segue depois para o Rio, onde inicia temporada no dia 28 de dezembro, no Parque Olímpico. Foto: Divulgação

De acordo com um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 3, Amaluna convida o público a uma misteriosa ilha governada por Deusas. Para marcar a passagem de sua filha Miranda à idade adulta, a rainha Prospera comanda uma cerimônia que homenageia a feminilidade, a renovação, o renascimento e o equilíbrio, e marca a passagem dessas ideias e valores de uma geração a outra. Uma história de amor também está no enredo da apresentação.