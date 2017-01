Youtuber Christian Figueiredo mostra seu filme na RMC

O youtuber Christian Figueiredo estará nas salas de cinema Kinoplex do Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas, neste sábado (14), para participar de uma sessão especial do seu primeiro filme, “Eu Fico Loko”. O longa-metragem estreou na última quinta-feira nas salas do País e retrata o começo da carreira do artista, desde quando ele decidiu criar o canal no Youtube até os dias atuais.

As sessões, que contarão com a presença do youtuber e elenco, começam às 10h30 e 10h40 e são abertas ao público. Os ingressos já podem ser adquiridos no site www.kinoplex.com.br ou diretamente na bilheteria do cinema.

LEIA TAMBÉM: Documentário relata história de Marco Archer

Foto: Paris Filmes / Divulgação

Além do próprio Christian Figueiredo, o elenco principal conta com Filipe Bragança e Cauã Gonçalves (ambos interpretando o youtuber aos 15 e 10 anos de idade, respectivamente), Giovanna Grigio, Isabella Moreira, Giobanna Moreira, Geovana Padalino, Marcello Aroldi, Alessandra Negrini, Suely Franco, Jose Victor Pires, Thomaz Costa e Michel Joelsas.

“Eu Fico Loko” mostra como o “loser” (perdedor, em português), transformou-se em um fenômeno da internet brasileira. O filme narra a trajetória de Christian desde a adolescência, quando tinha todos os sonhos normais da idade: ser popular, conquistar uma garota e descobrir sua vocação. Mas a cada tentativa ele quebrava a cara, sem perceber que estava acumulando experiências que um dia iriam se formar o repertório do seu canal do YouTube, que finalmente o levaria ao sucesso.

Telão

Hoje, aos 22 anos de idade, ele já acumula sete milhões de seguidores em seu canal no Youtube. Escreveu três livros e, agora, tem seu próprio longa-metragem, que tem direção de Bruno Garotti e produção de Julio Uchôa. “Sempre achei que minha vida de adolescente era uma história de cinema onde tudo dava errado. Mas eu realmente nunca imaginei vê-la num telão um dia. É uma felicidade absurda tudo isso que está acontecendo. A ideia do filme surgiu do meu livro, em 2014”, lembra Figueiredo na divulgação do filme.

LEIA TAMBÉM: Tudo é descartável no thriller psicológico Animais Noturnos

ACONTECE

O youtuber Christian Figueiredo participa das sessões do filme “Eu Fico Loko” hoje, a partir das 10h30. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 50. O Kinoplex fica na Avenida Guilherme Campos, 500, Jardim Santa Genebra. Informações pelo telefone 3131-2800.