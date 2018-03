Vaticano divulga primeiras imagens do documentário sobre Papa

As primeiras imagens do documentário de Wim Wenders sobre o papa Francisco, que estreia no dia 18 de maio nos Estados Unidos, foram divulgadas nesta quinta-feira, 22.

Em uma das fotos, vê-se o pontífice abençoando um fiel, e na outra o líder católico aparece com o diretor alemão. O filme, da produtora Focus Features, além de relatar a trajetória do papa, contará com a participação do próprio Jorge Mario Bergoglio.

O documentário exibirá suas numerosas viagens pelo mundo, como quando ele falou nas Nações Unidas e no Congresso dos Estados Unidos e suas visitas a Palestina e Israel, além de África, América do Sul e Ásia.

A produção também apresentará sua relação com São Francisco – nome escolhido por Bergoglio para liderar a Igreja Católica.