Unisal exibe ‘Ex_Machina’ e promove discussão sobre tecnologia e ética

Como será o futuro? Poderão as máquinas superar os humanos e “roubar” postos de trabalho e outros lugares na sociedade? Esses são apenas alguns dos questionamentos que serão abordados durante o Cinedebate, evento que o Unisal (Centro Universitário Salesiano), de Americana, realiza nesta quinta-feira, a partir das 19h, no campus Dom Bosco.

O evento, aberto ao público e com entrada gratuita, conta com a exibição do premiado “Ex_Machina: Instinto Artificial” e, em seguida, com debates envolvendo professores e especialistas. De acordo com Roberto Polezi, professor do curso de Comunicação da universidade e idealizador do projeto, a ideia é discutir o futuro a partir do crescimento e desenvolvimento de novas tecnologias até as implicações éticas que isso pode trazer.

“Vamos fazer um debate sobre a tecnologia, que é necessária para nosso dia a dia, porém, falando de suas consequências”, explicou. “Vamos levantar questões de, por exemplo, como vai ficar o mercado de trabalho no futuro, daqui 15 ou 20 anos, em que a maior parte dos empregos que conhecemos será realizado por máquinas”, ressaltou.