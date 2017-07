‘Trolls’ encerra programação de férias do Cine Biblioteca em Americana

A animação “Trolls” dá continuidade a programação de férias do projeto Cine Biblioteca, da Biblioteca Municipal Professora Jandyra Basseto Pântano, em Americana. A sessão ocorre nesta quarta-feira (26), às 14h, em versão dublada e com entrada gratuita. O filme é o último de sua série voltada ao público infantojuvenil, visando atender aos pequenos espectadores que estão em período de férias escolares.

Dos mesmos criadores da franquia “Shrek”, Mike Mitchell e Walt Dohrn, a comédia da DreamWorks foi lançada no ano passado. A inspiração para a criação da película foram os bonecos Happy Trolls, da empresa dinamarquesa Dam Things. O mundo colorido e habitado pelos seres otimistas que dão nome ao filme é invadido pelos Bergens, seres comicamente pessimistas, que só encontram a felicidade quando estão com Trolls em seus estômagos. Com isso, os personagens Poppy e Tronco partem em uma jornada para resgatar seus amigos Trolls.