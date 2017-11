Suspense baseado em best-seller estreia nos cinemas

A encantadora neve que se faz presente no inverno norte-americano é transformada em elementos de terror no filme “Boneco de Neve”, que estreia hoje nas salas do Brasil. O suspense é baseado no best-seller homônimo do norueguês Jo Nesbo. Em uma paisagem frígida, um sociopata tem na mira o principal investigador de homicídios de elite, Harry Hole (Michael Fassbender). A partir disso, ele implanta diversas “iscas”, criando um jogo doentio. Para impedi-lo, o detetive convoca Katrine Bratt (Rebecca Ferguson). Se não conseguirem detê-lo, o psicopata maligno atacará assim que a neve caia.

Sob direção de Tomas Alfredson (“Deixa Ela Entrar” e “O Espião que Sabia Demais”), “Boneco de Neve” ainda conta com elenco composto por Charlotte Gainsbourg, Chloe Sevigny, Val Kilmer, e o vencedor do Oscar, J.K. Simmons. As filmagens ocorreram em locações na Noruega, principalmente nas cidades de Oslo e Bergen, e na região de Rjukan, para manter a fidelidade da obra literária que inspira a produção. “Boneco de Neve” é o sétimo livro de uma série de Nesbo sobre o detetive Harry Hole, que foi iniciada em 2007. A fama do personagem rendeu a venda de 34 milhões de exemplares. Além disso, fãs do mundo têm visitado Oslo para percorrer as ruas e lugares que são citados no livro. Foto: Divulgação

Tons cinza. A criação do cenário de “Boneco de Neve” começou em 2014, quando o diretor e a designer de produção Maria Djurkovic foram à Noruega explorar a cidade em busca da paleta visual do filme. Já a monotonia cinza é um tema que o figurinista Julian Day considerou, de forma intuitiva, que era a direção certa a ser tomada. Os desenhos preliminares que ele mostrou para Tomas Alfredson refletiam isso: tons de cinza e vegetação suave e natural.