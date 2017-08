Sessões dubladas dominam filmes na região

Uma rápida pesquisa pela programação dos cinemas da RPT (Região do Polo Têxtil) evidencia um fenômeno que tem ocorrido em todo o Brasil: a “dominação” das sessões dubladas e a dificuldade de encontrar exibições legendadas. De acordo com especialistas ouvidos pelo LIBERAL, a explicação é simples: os espectadores brasileiros preferem assistir filmes dublado do que as versões com áudio original.

Das cerca de 11 sessões disponíveis nesta semana nas quatro salas do Moviecom, no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, apenas uma (“Annabelle 2: A Criação do Mal”, às 21h50) é legendada. O mesmo acontece no cinema Cinesystem, em Hortolândia: são cerca de 12 sessões dubladas de filmes dos mais variados gêneros, mas apenas uma legendada (novamente, “Annabelle 2”, às 21h30).

Foto: Arquivo / O Liberal

Gustavo Ballarin, gerente de operações e marketing dos cinemas Moviecom, afirmou que esse é um fenômeno não apenas regional, mas sim nacional. “Temos contato com exibidores do Brasil inteiro e temos informações que, dependendo do filme, a procura pelo legendado é quase nula”, apontou.