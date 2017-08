Sesi de Americana exibe clássicos do cinema francês

Embora o cinema tenha se desenvolvido como indústria nos Estados Unidos, tendo Hollywood como exemplo máximo dessa força econômica, não é errado dizer que seu nascimento se deu na França. Os irmãos Auguste e Luis Lumière foram responsáveis pela invenção do cinematógrafo, e em 28 de dezembro de 1895, na cidade de La Ciotat, localizada no sudeste do país, fizeram a primeira exibição pública de uma imagem em movimento.

De lá para cá, nesses mais de 120 anos de história do cinema, muita coisa mudou. O que permaneceu o mesmo, no entanto, é a importância do cinema francês para a indústria – desde a utilização dos primeiros efeitos especiais por George Méliès até o movimento Nouvelle Vague. Agora, muitas dessas obras mais famosas serão exibidas gratuitamente dentro da mostra “A França e o Novo”, realizada pelo Sesi (Serviço Social da Indústria) de Americana.

Foto: Divulgação

A mostra traz longas contemporâneos e renomados filmes do século 20 que revolucionaram a história do cinema francês, como “Duas Garotas Românticas”, “Batedor de Carteiras” e “Carrossel da Esperança”. Nas produções, o público poderá ver ou rever atuações marcantes de astros como Jeanne Moreau, Brigitte Bardot, Gene Kelly, Catherine Deneuve, Jack Palance e outros. As sessões começam nesta quinta-feira, e se estendem até o dia 5 de outubro, com entrada gratuita.