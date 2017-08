Sesc Campinas exibe cinema contemporâneo nacional gratuitamente

Neste mês de agosto, o Sesc (Serviço Social do Comércio) Campinas propõe ao público um panorama do cinema contemporâneo nacional, por meio do ciclo de exibições “Panorama Novas Perspectivas do Cinema Brasileiro”. A programação influi trabalhos de diretores no início da carreira, que já alcançaram repercussões bastantes positivas neste cenário, até a nível internacional. O primeiro título da programação é “A Cidade Onde Envelheço”, que pode ser conferido nesta terça-feira (1º), às 19h30, com entrada gratuita.

Com produção Brasil-Portugal, “A Cidade Onde Envelheço” conta o reencontro de uma jovem portuguesa que vive no Brasil, Francisca, com a amiga Teresa, com quem não tinha contato há anos, e que resolve visitá-la no continente americano. Enquanto a primeira lida com a saudade extrema de seu País de origem, a outra se aventura pelas terras brasileiras.

O filme saiu vencedor de quatro prêmios do Festival de Cinema de Brasília, incluindo o de melhor longa-metragem, o prêmio principal da competição. No elenco estão as atrizes Elizabete Francisca Santos, Francisca Manuel e Paulo Nazareth. Mas esta não foi a primeira conquista da diretora Marília Rocha, responsável pela obra, em grandes eventos do circuito. A mineira, de Belo Horizonte, já conquistou o prêmio de melhor filme do festival É Tudo Verdade, com o documentário “Aboio” (2005), e o prêmio de melhor filme do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo com “A Falta Que Me Faz”, em 2009.