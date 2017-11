Sequência de ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’ ganha data de estreia

Os fãs de Harry Potter podem ficar muito felizes pois nesta quinta-feira, 16, a Warner Bros finalmente divulgou mais informações sobre a sequência de Animais Fantásticos e Onde Habitam.

Nas imagens e vídeo divulgado pela produtora, os fãs podem ver, pela primeira vez, Jude Law no papel de Dumbledore e Johnny Depp no papel de Gellert Grindelwald.

O título em inglês será Fantastic Beasts: The Crimes of Grindenwald ou Animais Fantásticos: Os crimes de Grindenwald, em tradução livre. O longa vai estrear no dia 16 de novembro de 2018.