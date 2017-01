Sala Sesc de Cinema retoma as atividades

O projeto Sala Sesc (Serviço Social do Comércio) de Cinema, que promove exibições gratuitas na entidade de Piracicaba, retoma suas atividades em 2017 neste domingo (8) com a exibição do filme nacional “A História da Eternidade”. Foto: Divulgação

O longa-metragem pode ser conferido às 17h30, e os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência. Lançado em 2015, sob direção de Camilo Cavalcante, “A História da Eternidade” retrata a realidade de um pequeno vilarejo do interior nordestino.

Na localidade mora Alfonsina, de 15 anos, que sonha conhecer o mar; Querência, que precisa lidar com o luto pela perda do filho; e Das Dores, que já no fim da vida, recebe a inusitada visita do neto, após um passado turbulento.

Ainda no sertão vive o pai de Alfonsina e seu tio, João, que protege a menina. Entre os destaques do elenco estão Irandhir Santos, Marcelia Cartaxo e Zezita Matos.