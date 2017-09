Rio divulga Première com recorde de títulos

Durante o Festival de Gramado, num breve encontro com o repórter, a diretora de Marketing Wilma Lustosa já havia antecipado o conceito da Première Brasil, do Festival do Rio. “Não é só uma seleção de filmes, na verdade é uma plataforma de filmes que tem a pretensão, bastante realista, de ser a grande vitrine do cinema brasileiro.” E Ilda Santiago, diretora executiva com Walkiria Barbosa (há um quarto diretor no colegiado, Marcos Didonet) – “Neste ano, especialmente, a Première Brasil que estamos divulgando é a maior que já tivemos. São mais de 70 filmes, quando no ano passado ficamos nos 50, incluindo os curtas. E a Première cresceu porque é preciso. O Brasil, e o Rio, vivem momentos da maior gravidade. Nossos patrocinadores masters, a Petrobras e o BNDES, tiveram a sensibilidade de perceber que, nessa hora de crise, a cultura possui uma força muito grande.”

E Ilda acrescenta – “É a hora de afirmar a identidade – da cidade, do País, a nossa identidade cultural.” Por tudo isso, a Première Brasil de 2017 promete ser uma celebração. As galas dos filmes das competições – e este ano o Redentor volta a ter peso não apenas artístico, mas econômico, com o aporte da Petrobrás de R$ 200 mil para o melhor longa de ficção, mais R$ 100 mil para o vencedor da mostra Novos Rumos – continuarão ocorrendo no Lagoon, junto ao belo cenário da Lagoa Rodrigo de Freitas. As sessões populares, seguidas de debates, da Première, os filmes brasileiros fora de concurso e as galas internacionais ocorrerão no Odeon, em plena Cinelândia carioca.

A participação brasileira não se restringirá à Première. Haverá produções brasileiras em praticamente todas as demais seções – Panorama, Gerações, Midnight Movies, etc. “Essa cidade merece, e eu diria até que necessita de um grande festival para sua afirmação. É o que estamos fazendo, mais uma vez. Não é fácil, mas a gente faz com empenho, porque sabe do carinho que o público tem pelo festival.” Desde o ano passado, e seguindo uma tendência internacional, o festival ficou mais compacto, com 11 dias de duração. “Cannes, Berlim e Veneza também têm essa duração, então não é só um imperativo econômico. Compactar o festival é um trabalho muito delicado, e muito grande, porque não estamos querendo sacrificar ninguém, nem o público nem os autores que confiam na gente e apresentaram os filmes para seleção.”