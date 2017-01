Queridinhos de Hollywood contracenam em ‘Passageiros’

Duas grandes produções estreiam nesta quinta-feira (5) nos cinemas brasileiros. Enquanto uma delas, “Moana”, está ambientado há três mil anos, “Passageiros” tem como foco dois desconhecidos que viajam 120 anos para outro planeta, quando suas cápsulas de hibernação os fazem acordar 90 anos antes do tempo. Aurora e Jim são interpretados por dois “queridinhos” de Hollywood: a vencedora do Oscar Jennifer Lawrence e Chris Patt.

Na trama, os dois personagens são obrigados a desvendar mistérios por trás do problema na nave em que viajam que os fizeram despertar antes do tempo estimado. A embarcação espacial está à beira de um colapso, ameaçando as vidas deles e dos demais passageiros na maior migração em massa da história humana. Ainda estrelam a obra os atores Michael Sheen, Laurence Fishburne e Andy Garcia. A direção é de Morten Tyldum, indicado ao Oscar por “O Jogo da Imitação”.

Foto: Sony Pictures

“‘Passageiros’ é sobre personagens que enfrentam situações extremas e têm que fazer escolhas extremas, e eu sempre acho isso fascinante. O que você teria feito?”, questiona o cineasta na divulgação da obra. O roteiro, assinado por John Spaihts, estava “congelado” na lista negra dos melhores roteiros não produzidos pela indústria cinematográfica.

Personagens

Aurora e Jim embarcam na nave por razões diferentes. O personagem de Chris Patt desiste da sua vida terrestre por questões práticas. “Ele é uma espécie de resgate do passado, um cara típico da classe trabalhadora. Seu ofício, como engenheiro mecânico, é considerado desejável, porque ele estará ajudando a construir uma nova civilização. Se algo quebrar, ele estará lá para consertar”, conta o ator sobre o papel.

Já Jennifer Lawrence observa as diferenças entre os dois. “Jim age como se ele nunca tivesse tido uma namorada, ele não sabe como se comportar com as mulheres; isso é encantador e fofo, mas não é como o Chris, que é casado e engraçado. Foi interessante vê-lo passar de Chris Pratt a uma pessoa tímida, insegura e romântica”, lembra.

A personagem da atriz é uma escritora de Nova York que será a primeira pessoa a viajar por 240 anos do espaço, sendo 120 de ida, e outros 120 de volta à Terra. “É uma decisão monumental a se tomar. Quando você chegar, todos que você conhece estarão mortos. Você terá que começar uma nova vida em um planeta que você desconhece. Não consigo imaginar dizer adeus a todos que eu conheço e amo, compreendo a sua ânsia por mais, mas não acho que eu poderia tomar esse tipo de decisão permanente”, relata. Foto: Sony Pictures

Design nas telas

Para tornar esta visão uma realidade, o diretor Morten Tyldum, que se assume um grande fã da ficção científica, recorreu a Guy Hendrix Dyas, indicado ao Oscar e ganhador do Bafta por seu trabalho com Christopher Nolan em “A Origem”, e designer de filmes tão variados como “Elizabeth: A Era de Ouro”, “Steve Jobs” e “Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal”.

Dyas sonhava em construir uma nave espacial por dentro e por fora. “Foi um desafio tentar desenhar um filme de ficção científica que tenha uma alma e um enredo que explora uma estética de design de interiores, qual seria essa estética uns 400 anos no futuro”, explica Dyas.

Primeiro, ele trabalhou o exterior da nave. “Peguei o conceito da roda giratória e o espichei numa forma alongada, que conduziu naturalmente a essas maravilhosas lâminas retorcidas. Quando você olha para a espaçonave de frente, parece essa roda giratória clássica, mas no momento em que você vira, ela se torna um objeto tridimensional de um comprimento extraordinário”.

Definido esse projeto, Dyas poderia voltar suas atenções ao interior. “Uma das lâminas é a área de hibernação, onde cinco mil passageiros estão dormindo. Outra lâmina é a lâmina de entretenimento, onde você tem a grande esplanada. A terceira lâmina é uma área gigantesca de contêineres, para levar suprimentos para o planeta distante”.