‘Quatro Vidas de Um Cachorro’ estreia no Brasil em meio a polêmicas

Quem foi aos cinemas nos últimos meses pode assistir ao trailer do filme “Quatro Vidas de Um Cachorro”. O longa-metragem encantava principalmente por ser protagonizado por animais “fofinhos” e falar sobre a espiritualidade. A repercussão do filme seguia positiva até a última semana, quando foi divulgado a gravação de uma das cenas deste longa-metragem. No material dos bastidores, é mostrado um cachorro da raça pastor alemão durante a gravação de uma cena em que ele enfrenta uma correnteza no rio. Quem assistiu ficou revoltado com a forma como o cachorro é tratado, chegando quase a se afogar no set das filmagens, ao ser forçado voltar à água diversas vezes. Foto: Universal Movies

Até o próprio produtor do filme, Gavin Polone, confessou ter se chocado com as imagens em sua coluna publicada no jornal norte-americano “The Hollywood Reporter”. “Como você, tenho certeza, fiquei chocado quando vi o vídeo do set de ‘Quatro Vidas de um Cachorro’, de um treinador tentando coagir um pastor alemão a entrar na piscina. Diferente de você, o sentimento terrível desse vídeo foi maior em mim, porque sou produtor desse filme e muito da minha personalidade tem a ver com o fato de que sou um defensor dos animais […]. Então, a ideia de que estou ligado a uma acusação de abuso de um cachorro é dolorosa”, observou Polone, em material traduzido pelo site brasileiro “Omelete”.

Já o ator Dennis Quaid, que integra o elenco do filme, relatou ao site “ET Online” que em nenhum momento viu abuso de animais nas filmagens, e acredita que o vídeo foi editado e manipulado. Na última terça-feira, a empresa responsável pelos animais do longa-metragem, Birds & Animals Unlimited, também declarou que o vídeo foi editado. Falso ou não, as denúncias ganharam repercussão internacional, o que fez a première do filme ser adiada na última sexta-feira, nos Estados Unidos. A PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais), que é a maior organização defensora dos direitos dos animais do mundo, declarou boicote ao longa e planeja manifestações.

O filme estreia nesta quinta-feira (26) no Brasil, contando a história de um cachorro que morre e reencarna diversas vezes na Terra. Em cada nova vida, ele encontra novas pessoas e vive aventuras diversas. Seu sonho é reencontrar o primeiro dono, que sempre foi seu melhor amigo.

Repercussão

O presidente da AAANO (Associação Amigo dos Animais de Nova Odessa), Carlos Eduardo Pinotti Junior, também se decepcionou com a divulgação do vídeo polêmico. “Perante essas imagens, a gente conclui que houve muita ganância, porque a proposta do filme era excelente, daria uma pauta muito interessante para a conscientização, mas vimos que ocorreu uma cena clara de negligência, então ficamos chocados!”, lamenta Junior.

Ele comenta que os demais filmes com animais normalmente publicam notas que reafirmam atos de responsabilidades com os bichos. “Sempre há uma investigação, porque a população fica questionando. Então eles enviam materiais comprovando os cuidados, preparos, o acompanhamento de veterinários nas cenas, por exemplo”.