Produções de cinema debatem bipolaridade em Campinas

As insatisfações, ansiedades, emoções e questionamentos das pessoas que sofrem de déficit de atenção e bipolaridade são abordados no documentário “Geração Ritalina”, que será exibido neste sábado, a partir das 18h, em Campinas. Com entrada gratuita, o evento também vai contar com um debate entre espectadores e especialistas, para discutir as causas e efeitos desse tipo de transtorno na vida dos pacientes.

A exibição do documentário faz parte da terceira edição do Cine Resista, um cineclube dedicado exclusivamente a documentários nacionais. “Geração Ritalina” é dirigido por Gustavo Aguiar, que também é uma das personagens do filme. Diagnosticado com déficit de atenção e bipolaridade, ele busca autoconhecimento e dialoga com pessoas com condições parecidas.

Foto: Divulgação

Discutindo assuntos como medicalização, medos, depressão, manias, dificuldade para dormir, alterações de humor, tentativa de suicídio e síndrome do pânico, o filme busca mostrar o ponto de vista de quem sofre de algum transtorno, sem a interferência de especialistas, familiares ou pessoas alheias à doença.