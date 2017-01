‘Procurando Dory’ será exibido nesta quarta na Biblioteca de Americana

A Biblioteca Municipal Professora Jandyra Basseto Pântano, em Americana, segue com a programação do projeto Cine Biblioteca. As sessões de semana ocorrem semanalmente, às quartas-feiras, com entrada gratuita. Neste mês de janeiro, a programação é focada nos pequenos espectadores, por conta do período de férias. Nesta quarta (18), o Cine Biblioteca exibe “Procurando Dori”, às 14h. Foto: Disney-Pixar

“Na semana passada, quando exibimos ‘Pets – A Vida Secreta dos Bichos’, a sala de cinema já ficou lotada, foi superlegal! Isso porque agora estamos em um período de férias, em que os pais querem sair com as crianças. Se eu tivesse esse público direto, passaria filmes voltados para esta faixa etária o ano todo!”, observa o orientador cultural Leonardo Luciano sobre a repercussão do projeto Cine Biblioteca. Ele observa que, por conta do projeto, diversas famílias acabam passando as tardes no espaço cultural, aproveitando a brinquedoteca e a sala de leitura infantil.

Em 2016, o Cine Biblioteca exibiu 59 títulos. “Nos meses de férias escolares, janeiro e julho, procuramos exibir mais filmes infantis, que agradam as crianças. Já nos próximos meses de fevereiro e março, vamos exibir filmes mais novos. Mesmo correndo risco de não termos públicos para estes longas-metragens mais alternativos, é importante oferecermos estas opções aos frequentadores”, completa Luciano.

“Procurando Dory” chegou aos cinemas em 2016 e relata a saga da famosa peixinha da espécie Cirurgião-patela, que roubou a cena em 2003 no longa-metragem “Procurando Nemo”. A personagem busca a sua família, da qual foi separada ainda na infância, mas tem dificuldades de lembrar detalhes para encontrá-los. Para isso, ela conta com a ajuda de diversos seres marinhos, como Hank, um polvo briguento; Bailey, uma baleia branca sem habilidades de ecolocalização; e Destiny, um tubarão-baleia míope, além dos famosos Peixes-palhaço Marlin e Nemo.

A programação do Cine Biblioteca continua na próxima quarta, dia 25, com a exibição do filme “Mogli – O Menino Lobo”, relançado pela Disney em 2016 em versão live-action, com personagens animais e interpretação humana ao invés da tradicional animação de 1967.

ACONTECE: O Cine Biblioteca exibe “Procurando Dory” nesta quarta (18), às 14h. A entrada é gratuita. A Biblioteca Municipal fica na Praça Comendador Muller, 172, Centro. Informações pelo telefone 3461-9157.