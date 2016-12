Prêmios, sucessos e decepções: como foi 2016 no cinema?

O ano se encerra dentro de poucos dias e 2017 chega com tudo para o cinema mundial. Com dezenas de blockbusters, sucessos de bilheteria e despedidas que ninguém gostaria de fazer, 2016 vai ficar sempre marcado na memória dos cinéfilos. A primeira grande marca do ano foi o Oscar, que finalmente premiou Leonardo DiCaprio com o prêmio de melhor ator por sua atuação em “O Regresso”. O filme, aliás, ganhou os prêmios de melhor fotografia e melhor diretor para Alejandro G. Iñárritu – que já havia ganho a mesma estatueta no ano anterior, por seu trabalho em “Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)”.

O ano também foi marcado pelo poder da Disney. A empresa foi campeão de bilheteria e, doa dez filmes mais assistidos de 2016, cinco saíram dos seus estúdios. “Capitão América: Guerra Civil”, “Procurando Dory” e “Zootopia”, ultrapassaram a casa de US$ 1 bilhão em ingressos vendidos em todo o mundo. “Mogli – O Menino Lobo” e “Doutor Estranho” também ficaram entre os mais assistidos.

Já no cinema nacional, o grande destaque foi para “Cinema Novo”, de Eryk Rocha, premiado em Cannes. Outro filme brasileiro premiado internacionalmente foi “Aquarius”, de Kleber Mendonça Filho. Com Sônia Braga, o filme era tido como o favorito para concorrer a uma vaga no Oscar 2017, mas ficou de fora por questões políticas. Seu substituto, “Pequeno Segredo”, ficou de fora da disputa.

Melhores e piores

Dentre tantos filmes lançados em 2016, escolher os melhores é uma tarefa árdua. Um dos mais interessantes, no entanto, é “A Chegada”, de Denis Villeneuve, em que Amy Adams é uma linguista convocada às pressas para tentar se comunicar com aliens que chegaram à Terra. Além dele, “Dois Caras Legais”, com Ryan Gosling e Russel Crowe e dirigido por Shane Black, conseguiu unir ação e comédia na dose certa.

Outros filmes que merecem destaque são “Capitão América: Guerra Civil”, que mostra o embate entre Capitão América e Homem de Ferro, e “Zootopia”, uma excelente animação da Disney sobre a importância de nunca desistir de seus sonhos. Fechando a lista “Rogue One – Uma História Star Wars” mostrou que nem só de Jedis se vive a Aliança Rebelde e apresenta um filme coeso, que vai agradar até quem não é fã da saga galáctica.

Decepções, no entanto, não faltaram. “O Caçador e a Rainha do Gelo”, mesmo com um elenco estelar (Charlize Theron, Chris Hemsworth, Jessica Chastain e Emily Blunt), falhou ao apresentar uma história desinteressante. “Batman vs. Superman: A Origem da Justiça”, com seu roteiro ruim, não entrega o que muitos fãs esperavam. Já “Esquadrão Suicida” sofreu alterações (para pior) na pós-produção, que transformaram o filme numa colcha de retalhos mal costurada.

Perdas

O ano foi triste para a cultura pop, especialmente para o cinema. Nomes como David Bownie (cantor, atuou em “Labirinto), Prince, Alan Rickman (o professor Severo Snape na saga “Harry Potter”), Carrie Fisher (a eterna Leia Organa da saga “Star Wars”) e Debbie Reynolds (de “Cantando na Chuva” e mãe de Carrie) nos deixaram em 2016 e vão fazer falta na telona. O legado de cada um deles, no entanto, jamais será esquecido.