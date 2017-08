Ponto MIS exibe ‘Os Xeretas’ gratuitamente em Hortolândia

O projeto estadual Ponto MIS (Museu de Imagem e do Som) também chegou em Hortolândia. A cidade recebe nesta quinta-feira (3) a exibição gratuita do filme nacional “Os Xeretas”. A sessão ocorre na Escola de Artes Augusto Boal, no Jardim Amanda, às 14h. Foto: Divulgação

O filme conta a aventura dos personagens Duda, Tato e Nick, amigos inseparáveis conhecidos como Xeretas, que encontram uma menina com um símbolo tatuado e descobrem que ela faz parte do povo Aleph. Para retornar ao seu mundo, ela precisa de medalhão, que é a chave dos portais. Os Xeretas então resolvem ajudá-la, indo em busca de ladrões que roubaram o medalhão que estava em um museu de São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Célebre por atuar como 007, Roger Moore era embaixador da Unicef

No elenco estão Fábio Lins, José Eduardo Gomes, José Luiz Batistella, Fábio Henrique e tem participação de Francisco Cuoco e Eliana Fonseca. O longa-metragem foi lançado em 2001, sob direção de Michael Ruman.