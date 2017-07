Plano Municipal de Cultura segue aberto para consulta pública

A nova redação do Termo de Adesão ao Plano Municipal de Cultural de Hortolândia foi aberta para consulta pública na última sexta-feira. O documento pode ser conferido por 30 dias, pelo site www.hortolandia.sp.gov.br/confcult. O público poderá realizar a leitura do arquivo e também realizar a avaliação de instituições, arte-educadores, alunos das oficinas culturais e população em geral. As dúvidas e sugestões obtidas sobre o termo devem ser enviadas pelo e-mail comunicacao.smc@hortolandia.sp.gov.br. Foto: Divulgação

O documento, instituído pela Lei 2830/2013, prevê um plano de trabalho de maneira que entidades culturais e a Prefeitura colaborem para o cumprimento das metas do Plano Municipal de Cultura. Entre as metas estão o aumento do acesso da comunidade aos bens culturais, a oferta de atividades em diversos locais e em todo território municipal.

LEIA TAMBÉM: Esta quarta-feira é o último dia para devolver livros da Biblioteca Central

A consulta pública foi aberta em Hortolândia pela necessidade de ajustes jurídico-formais no texto do termo. Após as alterações, o documento será assinado pelas entidades parceiras da Prefeitura no desenvolvimento de ações culturais. Uma das primeiras instituições a assinar o Plano de Adesão será o IFSP (Instituto Federal São Paulo), onde já são realizados projetos culturais em parceria o poder público.