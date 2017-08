‘Planeta dos Macacos – A Guerra’ tem pré-estreia nesta quarta-feira

Prestes a completar meio século de existência, a franquia “Planeta dos Macacos” lança nesta quinta-feira (3) mais um filme da saga: “Planeta dos Macacos – A Guerra”. O longa-metragem já estreou no exterior, no mês passado, em 61 mercados internacionais. Seu primeiro fim de semana conquistou bilheteria de 102,5 milhões de dólares, ultrapassando sucessos esperados pelo público como “Homem-Aranha – De Volta ao Lar” e “Meu Malvado Favorito 3”. Agora é a vez da série mostrar sua força entre o público brasileiro. Entretanto, na região, somente uma sala fará a pré-estreia do novo longa-metragem, às 00h01 no Cinemark do Shopping Iguatemi, em Campinas, nesta quarta-feira (2).

No terceiro capítulo da franquia, César e seus macacos são forçados a um conflito mortal contra um exército de seres humanos liderados por um Coronel implacável. Depois que os macacos sofrem perdas inimagináveis, César luta contra seus instintos mais escuros e começa sua própria busca mítica para vingar sua espécie. E a medida em que a jornada finalmente os coloca cara a cara, César e o Coronel se enfrentam em uma batalha que determinará o destino de suas espécies e o futuro do planeta.

O protagonista César ficará por conta do ator Andy Serkis, já o Coronel será interpretado por Woody Harrelson. O elenco ainda conta com Steve Zahn, no papel do macaco Mau, e Karin Konoval como Maurice. A direção segue nas mãos do norte-americano Matt Reves, também responsável pelo último filme, “Planeta dos Macacos – O Confronto”, lançado em 2014. Vale lembrar que “A Guerra” é o encerramento da trilogia que marcou o resgate da série às telas, a partir de “Planeta dos Macacos – A Origem”, de 2011, ainda sob direção de Rupert Wyatt. Também por ser o último, será o filme mais longo dentre os três, com 2h20 minutos de duração.