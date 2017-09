Palhaço Pennywise chega aos cinemas em ‘IT: A Coisa’

O livro “IT: A Coisa”, de Stephen King, foi publicado pela primeira vez em 1986 e logo tornou-se um sucesso de vendas, além de um clássico do terror. A obra ganha sua primeira versão para os cinemas, que pode ser conferida no Brasil a partir desta quinta-feira. No longa-metragem, assim como no livro, crianças desaparecem misteriosamente na cidade de Derry. Neste contexto, um grupo de jovens enfrenta seus medos para desafiar o maligno palhaço Pennywise, que há séculos é autor de mortes e violência.

No papel do vilão está o ator Bill Skarsgard (“A Série Divergente: Convergente”). O terror de toda a obra é personificado pelo palhaço maligno, que reaparece há cada 27 anos para se alimentar de vulneráveis. “Na infância, eu conhecia muito bem ‘IT’ e o Pennywise. Do meu ponto de vista, ele precisa que as crianças acreditem no que estão vendo e sintam medo, pois o medo dá tempero à carne. Para mim, quando eu era criança e até hoje em dia, este é o conceito mais assustador”, lembra o ator na divulgação do filme. Foto: Divulgação

A direção é de Andrés Muschietti, que defende que o medo é universal. “É algo com o qual todos nos identificamos. E o que poderia ser mais aterrorizante do que algo que não só o ataca, mas o faz usando aquilo que você mais teme?”, questiona o cineasta, que também se assume “fã de carteirinha” de Stephen King. O ator mirim Jaeden Lieberher, nascido muito após a publicação do livro, atualmente com 14 anos de idade, participa do filme no papel do líder do Clube dos Perdedores, grupo de amigos da cidade que se reúnem para combater o palhaço. “Sem dúvida, trata-se de superar o medo, pois se as crianças não tiverem medo do Pennywise, elas têm uma chance de derrotá-lo. Porém, é assustador ver as coisas terríveis que estão acontecendo com elas”, reflete o ator sobre a mensagem da obra.