Owen Wilson estrela a comédia ‘Correndo Atrás de Um Pai’

Foto: Divulgação

O ator Owen Wilson já estrelou diversos sucessos do cinema, como “Marley e Eu”, “Os Excêntricos Tenenbaums”, “O Grande Hotel Budapeste”, entre muitos outros. Quem for aos cinemas nesta semana poderá conferir uma “dobradinha” do ator na programação. Ele está em cartaz com o recém-lançado “Extraordinário”, que já acumula 220,8 milhões de dólares de bilheteria, e agora está também na

comédia “Correndo Atrás de Um Pai”, que estreia hoje nas salas do Brasil.

Ainda integram o elenco da comédia os atores Ed Helms, Glenn Close e Oscar J.K. Simmons. Há ainda participação do comediante Katt Williams e do quarterback da NFL que se tornou ator, Terry Bradshaw. Na trama, Wilson e Helms são os irmãos Kyle e Peter Reynolds, que cresceram acreditando que seu pai havia morrido em um acidente quando eram jovens. Até que, já na vida adulta, eles descobrem que a morte era uma mentira, e se juntam para encontrar o pai. A história foi inventada pela mãe, vivida pela atriz Gleen Close. O roteiro é de Justin Male (“A Última Ressaca do Ano”).

Owen Wilson conta que uniu memórias da própria vida para fazer este papel. “Por ter crescido com irmãos, eu tenho algumas experiências em que você pode amá-los e também eles podem te deixar louco!”, conta Wilson na divulgação do longa-metragem. “É uma linha muito tênue. Acredito que as únicas brigas de verdade que eu tive foram com os meus irmãos. As viagens de família foram memoráveis pelas discussões e meu pai jurava que ele nunca mais nos levaria a qualquer lugar de novo”, lembra o ator.