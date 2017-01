Obra de Akira Kurosawa ‘invade’ a tela do Sesc Campinas

A obra do diretor japonês Akira Kurosawa (1910-1998) será explorada pelo Sesc (Serviço Social do Comércio) Campinas, durante a programação “Jidaigeki – Viajando com Kurosawa ao Japão Feudal”. A mostra promove exibições de títulos do cineasta a partir de hoje, sempre às terças e quartas-feiras, até o próximo dia 25, com entrada gratuita. Kurosawa foi um dos principais responsáveis por apresentar a história e tradições do Japão ao público ocidental, incluindo no imaginário desta sociedade os samurais, gueixas e xoguns. Foto: Sesc Campinas

Seis títulos compõem a mostra, que visa apresentar ao público a realidade do Japão desde 1190 até cerca de 1900, retratada na obra de Kurosawa. Os filmes expressam um período de sedimentação da maturidade artística do cineasta japonês, considerado até hoje um dos melhores do mundo. “Além do registro histórico da cultura japonesa, os longa-metragens apresentam a maturação artística de Kurosawa e a criação de seu estilo cinematográfico”, destaca Vanderlei Mastropaulo, pesquisador de cinema e mestre em Comunicação e Cultura pela USP (Universidade de São Paulo), além de curador da mostra.

A programação começa com “Rashomom”, nesta terça-feira (10), às 19h30. A obra lançada em 1950 retrata o encontro de três personagens durante uma forte tempestade: um lenhador, um sacerdote e um camponês. Eles procuram abrigo nas ruídas de pedra do Portão de Rashomon. O filme introduziu a obra de Kurosawa ao Ocidente. Excepcionalmente na quarta-feira (11), a programação será iniciada às 18h30, por conta da exibição do clássico “Os Sete Samurais”, que tem 3h de duração. O filme serviu de base para a criação do faroeste “Sete Homens e Um Destino”, que ganhou remake no ano passado. A obra original narra a história do samurai Kambei, contratado para defender uma aldeia que frequentemente é invadida por bandidos, junto a outros seis samurais. Nas próximas semanas, serão exibidos os títulos “Trono Manchado de Sangue” (17/1), “A Fortaleza Escondida” (18/1), “Yojimbo” (24/1) e “Sanjuro” (25/1).

ACONTECE: A mostra “Jidaigeki – Viajando com Kurosawa ao Japão Feudal” promove exibições às terças e quartas, sempre às 19h30, até o dia 25. A entrada é gratuita. O Sesc Campinas fica na Rua Dom José 1º, 270, Bonfim. Informações pelo telefone 3737-1500.