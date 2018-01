‘O Destino de Uma Nação’ retrata vida de Winston Churchill

O ator inglês Gary Oldman venceu a categoria de melhor ator em filme dramático na última edição do Globo de Ouro, realizado pela sua 75ª edição, no último domingo. Quem quiser conferir a atuação que rendeu o reconhecimento ao artista já pode assistir ao filme “O Destino de Uma Nação” a partir desta quinta-feira nos cinemas da região. O longa-metragem, dirigido por Joe Wright, revela bastidores do início da vida política de Winston Churchill como primeiro-ministro do Reino Unido.

A história começa com o protagonista aos 65 anos de idade, assumindo o cargo no início da Segunda Guerra Mundial. As tropas de Hitler estão prestes a invadir o Reino Unido e milhares de soldados britânicos estão presos no litoral de Dunkirk, na França. Neste contexto, Rei George 6º, interpretado por Ben Mendelsohn, não tem muitas esperanças. Churchill então precisa negociar um tratado de paz com a Alemanha nazista. O longa-metragem também mostra o apoio da esposa, Clemmie Churchill (Kristin Scott), e da secretária incansável Elizabeth Layton (Lily James). O roteiro é de Anthony McCarten, o mesmo do premiado filme “A Teoria de Tudo”.

Foto: Divulgação

Careca, com aparência idosa, postura corcunda, rosto largo e corpo “avantajado”, Gary Oldman é irreconhecível na sua atuação como Churchill no filme. O ator já interpretou o compositor Ludwig Van Beethoven, o punk Sid Vicious, o criminoso Lee Harvey Oswald, e ficou receoso em aceitar o papel em que interpretaria o icônico primeiro-ministro. “Sempre fui fascinado por Churchill, pois ele foi, realmente, nosso maior estadista. Mesmo assim, não é alguém que eu pretendesse interpretar. Na verdade, eu teria rejeitado essa ideia se ela tivesse aparecido anos atrás. Não se trata de um problema psicológico, nem intelectual, é um problema físico. Veja bem, basta olhar para mim e para ele… Com as pessoas que estavam participando do projeto, acabei ficando mais propenso a aceitar”, lembra o ator na divulgação do filme.