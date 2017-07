Novo ‘Homem-Aranha’ mostra relação paternal entre Peter Parker e Tony Stark

Foto: Divulgação

No ano passado, quando o herói dos quadrinhos da Marvel Homem-Aranha apareceu no longa-metragem “Capitão América – Guerra Civil”, os fãs do universo “nerd” foram à loucura. Não à toa, o personagem é um dos mais aclamados do mundo. O alter ego de Peter Parker, criado por Stan Lee e Steve Ditko em 1941, é protagonista de uma história nos cinemas nesta quinta-feira (6), com a estreia de “Homem-Aranha – De Volta ao Lar”. Ao contrário dos demais filmes dos “Vingadores”, lançados pela Marvel Studios (que é um dos estúdios de cinema adquiridos pela Disney), esta nova produção de “Homem-Aranha” é um lançamento da Sony Pictures.

O LIBERAL acompanhou a pré-estreia do filme na manhã de ontem, realizada somente à imprensa no Cinesystem Hortolândia, para ocasião da divulgação da sala Cinépic. Ainda que, assim como os demais filmes do Universo Cinematográfico da Marvel, “De Volta ao Lar” esteja repleto de efeitos cinematográficos, cenas de impacto, explosões e tudo o que os fãs dos quadrinhos gostam de ver nas telas, o novo “Homem-Aranha” também traz mensagens sobre os dilemas impostos pela adolescência e ainda reflete sobre a indústria de armamento. A direção é de Jon Watts. No filme, o ator Tom Holland é quem dá vida ao herói, que adquiriu seus poderes após ser picado por uma aranha exótica. Mas, no longa, o jovem Peter Parker, criado pela tia May (Marisa Tomei), precisa esconder dos amigos e da única familiar ainda viva a sua identidade secreta.

Logo no início, é mostrado o entusiasmo do apadrinhado do também herói Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), durante treinamentos junto aos demais “Vingadores”. Peter insiste à Stark que está pronto para pertencer ao seleto grupo de heróis que são reconhecidos por acabarem de salvar o planeta juntos pela primeira vez (a história está ambientada logo após o primeiro filme “Os Vingadores”, lançado em 2012). Entretanto, como um bom pai faria, ele ensina à Parker que ele ainda não está pronto para ocupar tal função. E o jovem, como bom filho, o desobedece com a ajuda do amigo Ned (Jacob Batalon), que descobre sua identidade secreta.