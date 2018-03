Nova história de ‘Círculo de Fogo’ estreia nos cinemas

A franquia “Círculo de Fogo” chegou às telas em 2013 e ganha continuidade cinco anos depois, com estreia nesta quinta-feira. Entretanto, a nova história, “Círculo de Fogo – A Revolta”, está ambientada dez anos após o primeiro filme, no ano de 2035. Desta vez, a humanidade descobre que não derrotou a ameaça dos Kaijus, e a guerra recomeça. Uma nova geração de jovens pilotos e guerreiros robóticos avançados renascem junto ao novo perigo.

O ator John Boyega, astro da nova série “Star Wars”, é quem norteia esta nova história, por meio do papel do rebelde Jake Pentecost. Ele foi um promissor piloto de Jaeger, cujo lendário pai sacrificou a vida para deter os Kaijus. Desde este episódio, ele abandonou seu treinamento e se envolve com o submundo do crime. Até que em “Círculo de Fogo – A Revolta” ele recebe a última oportunidade de honrar o legado de seu pai, aproximando-se da irmã Mako Mori (Rinko Kikuchi), de quem havia se afastado.

Para o diretor Steven S. DeKnight, que assume a continuação após passagem do premiado pelo Oscar Guillermo Del Toro, Boyega estava no topo da lista de opções para interpretar este protagonista. E o primeiro “Círculo de Fogo” já tinha tido um grande impacto no ator, antes mesmo dele se tornar o astro de “Star Wars”, conforme conta Boyega na divulgação do novo filme. “Ver o Idris Elba no primeiro filme foi muito importante para mim. Na época, eu estava envolvido em atuar localmente, em clubes de drama, e em 2013 vi um anúncio impresso enquanto estava no ônibus – o Idris Elba caracterizado de Stacker em um figurino Jaeger totalmente preto. A imagem e o que ela representava imediatamente me impressionaram e me motivaram”.

Foto: Divulgação

No universo de “Círculo de Fogo”, os Kaijus são monstros gigantes que surgiram das profundezas do Oceano Pacífico. Entrando na Terra por meio do portal que atravessa dimensões chamado de Fenda, eles são armas vivas de destruição em massa, bioprojetados para terraformar planetas. Em “Círculo de Fogo: A Revolta”, os Kaijus evoluem em uma nova espécie mortal e inesperada.

A palavra “Kaiju” vem do idioma japonês e significa “monstro gigante”. DeKnight, que cresceu assistindo aos filmes japoneses de Kaiju das décadas de 1950 e 1960, lembra que a abordagem dos filmes era a de colocar o ator em um figurino para representar estes monstros. “O que amo quando faço os filmes de Kaiju hoje em dia, com a tecnologia que temos, é que temos a oportunidade de fazê-los muito mais espetaculares. Por mais que eu adore a nostalgia daqueles filmes originais, mesmo quando eu era criança sabia que era um sujeito vestindo uma roupa de borracha”.

Em “Círculo de Fogo – A Revolta”, é apresentada a próxima geração de guardiões robóticos, os Jaegers, usando sistemas de armas e habilidades inteiramente novos.