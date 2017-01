‘Moana’ traz mitologia do Pacífico às telas

Inspirados pelos contos da mitologia do Pacífico, os diretores Ron Clements e John Musker (“A Pequena Sereia”, “Aladdin”) criaram “Moana – Um Mar de Aventuras”, a nova animação da Disney (e também uma das mais esperadas entre as recentes produções). Ao invés das princesas românticas dos clássicos, a obra segue a linha recente da Disney que valoriza as protagonistas mulheres que lideram a história. Foto: Disney

Moana é uma adolescente de 16 anos, de três mil anos atrás, que está determinada a descobrir os mistérios dos seus antepassados, que não podem deixar a ilha onde vivem por conta de um fato secreto. “Ela é atlética, ágil, cheia de compaixão e incrivelmente inteligente. Sua atitude é de nunca se dar por vencida e ela tem uma profunda conexão com o oceano”, observa Clements sobre a personagem. “Então é problemático para ela, para dizer o mínimo, que o seu povo não passe dos recifes que cercam a ilha. Eles se mantêm dentro dos limites daquele recife, e Moana não consegue entender o porquê”, acrescenta o diretor John Musker. A partir desta curiosidade, Moana (dublada pela atriz havaiana Auli’i Cravalho), se aventura pelo Oceano Pacífico. Na viagem ela encontra o semideus Maui (cuja voz da versão original é o ator Dwayne Johnson).

LEIA TAMBÉM: 'Tarzan' será encenado no Lulu Benencase

Origens

Há três mil anos, viajantes polinésios, considerados por historiadores os maiores navegadores do mundo, cruzaram o Oceano Pacífico e descobriram milhares de ilhas. Segundo os estudiosos, por um milênio, as viagens foram interrompidas, mas não há explicações sobre a parada das explorações. “Ficamos fascinados pelas histórias que lemos e os contos que nos foram contados por experts sobre a região. Maui foi criado a partir destas histórias. Diziam que ele era cheio de vida, um trapaceiro e metamorfo. Ele conseguia puxar ilhas inteiras do mar com seu anzol, tinha o poder de desacelerar o sol”, conta Musker. Foto: Disney

Para a produção de “Moana”, 56ª animação da Disney, os diretores realizaram diversas viagens, incluindo passagens por Fiji, Samoa, Taiti, até à Nova Zelândia. Entre todas as pessoas que eles conheceram, um encontro se destacou, lembra-se Clements. “Um ancião na ilha de Mo’orea nos fez uma pergunta tão simples e tão reveladora: ‘Durante anos, nós temos sido engolidos pela sua cultura’, disse ele. ‘Desta vez, será que vocês podem ser engolidos pela nossa?”.

LEIA TAMBÉM: ‘Sing’ reúne música e estrelas em animação