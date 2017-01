Abrindo sua programação de cinema em 2017, o MIS (Museu da Imagem e do Som), promove a Maratona Star Trek.

Com a chegada do mais recente filme da franquia em DVD, “Star Trek Sem Fronteiras”, o museu paulistano recebe os fãs da série com uma programação especial neste sábado, , das 11h até às 20h.

Foto: Divulgação

Os três filmes que compõem a franquia: “Star Trek” (2009), “Além da Escuridão – Star Trek” (2013) e “Star Trek Sem Fronteiras” (2016) serão exibidos em alta definição no Auditório do museu (172 lugares).

Painéis de discussão com os fãs também estão previstos para acontecer entre as sessões dos filmes e, no final de cada sessão, haverá sorteios de brindes.

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência de cada um dos três painéis (às 10h, 13h e 17h).

