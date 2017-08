MIS exibe filme de Kurosawa na região

O filme recebeu diversos prêmios, como o Kinema Junpo Awards, em 1953, na categoria melhor filme, assim como o Mainichi Film Concours, também de melhor filme, no mesmo ano.

Na trama, o ator Takashi Shimura vive Kanji Watanabe, um idoso burocrata que descobre um câncer no estômago e é forçado a buscar o significado de sua existência nos seus dias finais. Decide, então, construir um playground em seu bairro, tentando descobrir um sentido para sua vida. Narrado em duas partes, “Viver” mostra os questionamentos de Watanabe no presente, através de uma série de flashbacks.

O MIS (Museu da Imagem e do Som) de Campinas exibe neste sábado, às 19h30, o filme “Viver”, drama escrito e dirigido pelo cineasta japonês Akira Kurosawa. O longa, lançado em 1952, é considerado uma das obras-primas do diretor e mostra o retrato de um homem incompreendido e cheio de conflitos. A entrada é gratuita. Foto: Reprodução

Em 1960, Shimura concorreu ao Bafta como melhor ator estrangeiro. Mestre do cinema oriental, Kurosawa é o diretor de cinema mais importante do Japão e considerado um dos mais influentes da história do cinema. Dirigiu mais de 30 filmes em sua carreira, como o clássico “Os Sete Samurais”.