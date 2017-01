MIS Campinas exibe os melhores filmes de 2016

O MIS (Museu da Imagem e do Som) Campinas apresenta a partir desta quinta-feira (5) a quinta edição do ciclo “Os Melhores do Ano no MIS Campinas”. Na mostra de cinema, são reunidos os principais títulos de 2016, que serão exibidos gratuitamente. A programação tem curadoria de Ricardo Pereira e Gustavo Sousa, e conta com 20 títulos. As sessões ocorrem sempre às quintas e sextas, às 20h; aos sábados, às 17h e 20h; e aos domingos, às 18h, até o próximo dia 29. Foto: Divulgação

A programação começa nesta quinta com a exibição de “Truman”, longa-metragem espanhol dirigido por Cesc Gay. O filme é protagonizado pela estrela argentina Ricardo Darín e o astro espanhol Javier Camara. Na obra, eles são dois amigos de infância, que viveram afastados por muitos anos, e se reencontram. Passando os dias juntos, relembram o passado. Na sexta, o ciclo continua com o filme italiano “Juventude”, de Paolo Sorrentino. A obra conquistou o Prêmio do Cinema Europeu de melhor filme. Ela conta a história de um maestro aposentado (Michael Caine), que sai de férias com a filha (Rachel Weisz), e seu amigo (Harvey Keitel). Neste momento, eles recebem um convite da Rainha Elizabeth 2ª para se apresentarem no aniversário do Príncipe Philip, seu marido.

LEIA TAMBÉM: 'Kóblin', romance e drama ético em tempos de terror com Ricardo Darín

No sábado, dois títulos embalam a programação. “O Valor de Um Homem” é quem inicia o dia, às 17h, com direção de Stéphane Brizé. O filme francês conquistou o César de melhor ator, pela atuação de Vincent Lindon. Às 20h, ocorre a exibição do também francês “Cinco Graças”, de Deniz Gamze Erguven, que faturou o Cesar e foi um dos indicados ao Oscar de filme estrangeiro.

E no domingo será a vez do cinema latino, com a sessão de “O Abraço da Serpente”. O longa-metragem colombiano, dirigido por Ciro Guerra, foi vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro na última edição da premiação.

Nas próximas sessões serão exibidos respectivamente os filmes “Certo Agora, Errado Antes”, “Nossa Irmã Mais Nova”, “À Sombra de Uma Mulher”, “Julieta”, “O Botão de Pérola”, “Ovelha Negra”, “Flocken – O Rebanho”, “45 Anos”, “Mia Madre”, “Os Oito Odiados”, “O Filho de Saul”, “Trumbo – Lista Negra”, “Boi Neon”, “Mãe Só Há Uma” e “Aquarius”.

LEIA TAMBÉM: A Operação Lava Jato, um roteiro de cinema

Foto: Divulgação

ACONTECE: O ciclo “Os Melhores do Ano no MIS Campinas” ocorre às quintas e sextas, às 20h; sábados às 17h e 20h; e domingos às 18h; até o dia 29. A entrada é gratuita. O MIS Campinas fica na Rua Regente Feijó, 859, Centro. Informações pelo telefone 3733-8800.