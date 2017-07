MIS Campinas exibe ‘lado B’ de Alfred Hitchcock em ciclo

O ciclo de cinema “Clássicos no MIS (Museu da Imagem e do Som)”, no MIS Campinas, exibe nesta quarta-feira (26) o filme “A Sombra de Uma Dúvida”, de Alfred Hitchcock. A sessão ocorre às 19h30, com entrada gratuita.

O longa-metragem, lançado em 1943, começa a partir de uma viagem de Tio Charlie (Joseph Cotten), um sedutor assassino que viaja da Filadelfia à Califórnia, nos Estados Unidos. Sua inocente sobrinha, a jovem Charlie (Teresa Wright), começa a suspeitar do tio. A partir disso, inicia-se um jogo mortal entre “gato e rato”: Quanto mais a sobrinha se aproxima da verdade, mais o assassino quer matá-la.

LEIA TAMBÉM: Teatro e cinema embalam programação da Biblioteca de Americana

“A Sombra de Uma Dúvida” é um dos filmes de Hitchcock que menos aparece em listas que exploram a filmografia do diretor britânico. Porém, é um dos filmes que intensificou a presença do suspense em suas produções, e o primeiro rodado nos Estados Unidos.