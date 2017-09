MinC divulga lista de filmes brasileiros que concorrerão a vaga no Oscar

Alguns filmes são recentes e estão em cartaz nas salas do País, como O Filme da Minha Vida, de Selton Mello, ele que representou o Brasil em 2013 no Oscar com O Palhaço, e Bingo – o Rei das Manhãs, de Daniel Rezende. E tem ainda, Real – O plano por trás da história, História antes da história, João, o Maestro, Malasartes e o Duelo com a Morte, Polícia Federal – A Lei é para todos, Divinas Divas e Corpo Elétrico.

Ao todo foram selecionados 23 filmes entre os inscritos para concorrer ao título de Melhor Filme Estrangeiro na edição 2018 do Oscar, que chega a sua 90ª edição. De acordo com o ministério, o número de inscritos superou o do ano passado, quando somente 18 longas foram habilitados. E, pela primeira vez, as inscrições foram feitas pela internet.

Confira a seguir as sinopses dos inscritos deste ano:

A Família Dionti

O filme conta a fantástica história de um pai e seus dois filhos que moram em um sítio no interior de Minas Gerais. O caçula vivencia o primeiro amor por uma menina do circo com magia e inocência. Direção:Alan Minas

A Glória e a Graça

A história da relação distante entre Glória, uma travesti bem sucedida, e Graça, sua irmã. Direção: Flávio Ramos Tambellini

Bingo – O rei das Manhãs

Augusto, um artista que sempre sonhou com seu lugar sob os holofotes, finalmente tem sua grande chance ao se tornar Bingo, um palhaço apresentador de um programa infantil de televisão que é sucesso absoluto. Uma cláusula no contrato não permite revelar quem é o homem por trás da máscara, produzindo em Augusto a frustração de ser o homem anônimo mais famoso do Brasil. Uma surreal história sobre a busca de um homem pelo reconhecimento de sua arte. Direção:Daniel Rezende

Café – Um dedo de prosa

Um casal de amigos, apaixonados por café, encontram-se em uma cafeteria e iniciam uma conversa sobre a bebida mais popular do país, repleta de fatos históricos. Direção: Maurício Squarisi

Cidades Fantasmas

Deserto chileno, Amazônia brasileira, Andes colombianos e Pampa argentino. Quatro destinos na América Latina revisitados através de fragmentos de memórias, reconstruídas a partir de escombros. Direção:Tyrell Spencer Foto: Divulgação

Como Nossos Pais

Rosa, 38 anos, é uma mulher que se encontra em uma fase peculiar de sua vida, marcada por conflitos pessoais e geracionais: ao mesmo tempo em que precisa desenvolver sua habilidade como mãe de suas filhas, manter seus sonhos, seus objetivos profissionais e enfrentar as dificuldades do casamento, ela continua sendo filha de sua mãe, Clarice, com quem possui uma relação cheia de conflitos. Direção: Laís Bodanzky

Corpo Elétrico

Elias mora no interior de São Paulo e sempre sonha em conhecer o mar. Ele tem 23 anos e trabalha como assistente da estilista Diana numa confecção de roupa feminina, mas seu grande sonho é ter sua própria marca. Ao se ver apaixonado por Filipe, um imigrante africano que trabalha na linha de produção, ele começa a organizar festas de equipe para ter motivos extras para encontrar o garoto. Direção:Marcelo Caetano

Divinas Divas

Divinas Divas aborda a primeira geração de artistas travestis do Brasil. Rogéria, Valéria, Jane Di Castro, Camille K, Fujica de Holliday, Eloína, Marquesa e Brigitte de Búzios formaram, na década de 1970, o grupo que testemunhou o auge de uma Cinelândia repleta de cinemas e teatros. O filme acompanha o reencontro das artistas para a a montagem de um espetáculo, trazendo para a cena as histórias e memórias de uma geração que revolucionou o comportamento sexual e desafiou a moral de uma época. Direção: Leandra Leal

Elis

Longa-metragem de ficção baseado na vida da cantora Elis Regina, considerada a maior cantora do Brasil. O filme acompanha Elis desde sua chegada ao Rio de Janeiro, aos 19 anos, até sua morte trágica e precoce. Direção: Hugo Prata

Era O Hotel Cambridge

Refugiados recém-chegados ao Brasil dividem com um grupo de sem-teto um velho edifício abandonado no centro de São Paulo. Direção: Eliane Caffé

Fala Comigo

Diogo, um adolescente de 17 anos, tem um fetiche: sente prazer em ligar para as pacientes de sua mãe, que é terapeuta. Uma dessas pacientes é Angela, mulher de 43 anos e recém-divorciada. Os dois criam um vínculo ao telefone, resultando em uma relação repleta de curiosidade e silêncio. Direção:Felipe Sholl

Gabriel e a Montanha

O filme recria uma viagem de Gabriel Buchmann, amigo de infância do diretor Fellipe Barbosa, à Africa. A ida do economista ao continente africano para pesquisar a pobreza de perto terminou em tragédia quando ele tentou subir o Monte Mulanje, no Malauí. A história tem o roteiro baseado em anotações e e-mails de Gabriel para a mãe e a namorada, além de entrevistas com pessoas que cruzaram seu caminho na África. Direção: Fellipe Barbosa

História antes da história

A animação traz a história de Dr. K, um velho senhor que gosta de caminhar bastante, sempre curioso e em busca de novos conhecimentos. Em uma de suas andanças, descobre objetos que o ajudam a entender as técnicas da animação. Direção:Wilson Lazaretti

Joaquim

A história do que levou Joaquim José da Silva Xavier, um dentista comum de Minas Gerais, a se tornar Tiradentes, transformando-se num importante herói e mártir nacional que veio a liderar o levante popular conhecido como a Inconfidência Mineira. Direção:Marcelo Gomes

João, o Maestro

Quando criança, João Carlos Martins era considerado um prodígio do piano, conquistando a fama internacional. Um dia, no entanto, sofre uma paralisia que o impede de tocar. Ele insiste, mas é obrigado a abandonar a música. João Carlos Martins lança-se na política, carreira que traz problemas quando é acusado de fraudes. Ele retorna à vida de pianista, mesmo quando um problema médico retira parte de seus movimentos. Usando apenas uma das mãos, o músico realiza concertos e depois torna-se maestro. Direção: Mauro Lima

La Vingança

Dois amigos caem na estrada com destino a Buenos Aires, a bordo de um Opala laranja 72, com uma missão: conseguir ficar com o maior número de mulheres possível. Isso tudo é um plano para lavar a honra de Caco, um homem de trinta e poucos anos que pegou sua namorada na cama com um argentino. Direção: Fernando Fraiha e Jiddu Pinheiro

Malasartes e o Duelo com a Morte

Pedro Malasartes, um jovem malandro que vive no interior do país, costuma se aproveitar da boa vontade das pessoas para se dar bem. No entanto, sua esperteza está com os dias contados. Direção: Paulo Morelli

O Filme da Minha Vida

O jovem Tony decide retornar a Remanso, Serra Gaúcha, sua cidade natal. Ao chegar, ele descobre que Nicolas, seu pai, voltou para França alegando sentir falta dos amigos e do país de origem. Tony acaba tornando-se professor, e vê-se em meio aos conflitos e inexperiências juvenis. Direção: Selton Mello

Polícia Federal – A Lei é para todos

Depois de ser transferido para a divisão de crimes financeiros, Arthur da Veiga, Delegado da Polícia Federal, participa do caso BanPar no início dos anos 2000. Junto com a Delegada Sofia Morelli, Arthur investiga uma rede criminosa responsável por lesar o banco estatal em milhões de dólares. O caso ganha repercussão. No entanto, ao descobrir que grandes empresários, políticos e doleiros estão envolvidos, a Polícia Federal encontra dificuldade em colocar toda a organização criminosa para responder na justiça. Numa ação conjunta com o Ministério Público Federal e o apoio da justiça, a Polícia Federal monta a maior operação policial já realizada na história para desbaratar um sistema criminoso, envolvendo políticos, empreiteiros, banqueiros e operadores financeiros que desviaram milhões de dólares da maior empresa de energia do país. Bakharin está de novo na cadeia e, junto com ele, muitos outros. Encurralado, Bakharin propõe a delação premiada. Será o começo do fim? Direção:Marcelo Antunez

Por Trás do Céu

Em um lugar tomado pela extrema pobreza, Aparecida, mulher forte do sertão, vive cheia de sonhos e esperança. Enquanto o marido Edivaldo leva uma vida amargurada por uma tragédia do passado, a jovem decide tomar uma atitude que pode mudar sua trajetória para sempre: partir para a cidade grande. Direção:Caio Sóh

Quem é Primavera das Neves

Trajetória da tradutora portuguesa Primavera das Neves, responsável por traduzir “Alice no País das Maravilhas”. Direção: Ana Luiza Azevedo, Jorge Furtado

Real – O plano por trás da história

Brasília, maio de 1993. Após uma sequência de planos econômicos que não surtiram efeito, o país é levado à hiperinflação. Uma seleta equipe econômica, protegida em um bunker contra pressões políticas, mergulha na missão de reformar o Estado e criar o Plano Real. Direção:Rodrigo Bittencourt

Vazante

Primeiro voo solo de Daniela Thomas, Vazante se passa no início do séc. 19 e explora as relações entre raças e gêneros nas margens do Brasil colonial. Brancos, negros nativos e recém-chegados da África sofrem as mazelas derivadas da incomunicabilidade em uma fazenda imponente, na decadente região dos diamantes, em Minas Gerais, no início do século 19. Direção: Daniela Thomas