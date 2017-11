MAC abre inscrições para oficina de documentário

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana está com inscrições abertas para a oficina gratuita “A Criação de Um Documentário”. A atividade ocorre a partir da parceria do Programa Ponto MIS (Museu de Imagem e do Som) com a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana).

A oficina será realizada nos dias 29 e 30, das 13h às 17h, no MAC de Americana, nas imediações do CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi. As inscrições seguem abertas até o dia 28, ou até quando as 15 vagas disponibilizadas forem ocupadas. Os interessados devem entrar em contato pelos telefones 3408-4834 ou 3408-4800, ou pelo e-mail mac@americana.sp.gov.br.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Na oficina, será abordada a linguagem do gênero audiovisual documentário, desde seus aspectos teóricos até os práticos. Serão propostos exercícios aos participantes, que trabalham a construção de um roteiro, a operação de uma câmera e como conduzir uma entrevista. A intenção é fazer com que os oficineiros consigam, ao final do processo, produzir um curta-metragem sobre um tema de escolha deles.