Live-action de ‘Mogli’ será exibido nesta quarta na Biblioteca de Americana

Os filmes em live-action, adaptações de animações com interpretações reais e elementos de computação gráfica, são a nova aposta da Disney. No ano passado, os estúdios lançaram a nova versão de “Mogli, O Menino Lobo”, sucesso de 1967, que pode ser conferido nesta quarta-feira (25) no projeto Cine Biblioteca, da Biblioteca Professora Jandyra Basseto Pântano, em Americana. A sessão ocorre às 14h, com entrada gratuita.

A história da nova versão do filme é a mesma: um garoto é criado por uma família de lobos no meio da floresta indiana, enfrentando o tigre Shere Khan, e acompanhado pelos amigos Bagheera, que é uma pantera, e o urso Baloo. Tanto a animação quanto o live-action são baseados na histórias de Rudyard Kipling.

Foto: Disney

O único ator humano é o jovem Neel Sethi, 12 anos, selecionado entre milhares de atores, em um teste mundial. Os demais são dublados por grandes estrelas do cinema, como Bill Muray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong’o e Scarlett Johansson. A refilmagem de forma “real” só foi possível graças a computação gráfica.

As representações de alguns dos personagens evoluíram uma vez que o elenco de voz foi formado, às vezes sutilmente, às vezes um pouco mais substancialmente. Em todos os casos, queríamos que os animais se parecessem com suas contrapartidas na natureza. Os artistas de animação fizeram ajustes muito inteligentes que são sutis o suficiente para que você ainda acredite no animal”, conclui Jon Favreau na divulgação do filme.

Tendência

No fim do ano passado, além de lançar o live-action de “Mogli, O Menino Lobo”, a Disney anunciou que lançará novas versões de diversos de seus clássicos. Um dos mais esperados é “O Rei Leão”, sucesso dos cinemas mundiais e também da Broadway, que será dirigido também por Jon Favreau. Entretanto, a data de lançamento ainda não foi oficializada.

Ainda ganharão “vida” os filmes “A Bela e a Fera”, que será protagonizado por Emma Watson e chega aos cinemas em março deste ano; “Mulan”, para 2018; “Dumbo”, assinado pelo diretor Tim Burton; live-action de “Sininho”, a fada do clássico “Peter Pan”; “Cruela De Vil”, a vilã de “101 Dalmatas”; além de uma continuação de “Mogli” e “Malévola 2”, entre muitos outros “remakes”.

ACONTECE: O filme “Mogli, O Menino Lobo” será exibido nesta quarta-feira (25), às 14h. A entrada é gratuita. A Biblioteca Municipal fica na Praça Comendador Muller, 172, Centro. Informações pelo telefone 3461-9157.