Jerry Lewis é homenageado pelo Cine Biblioteca

Hoje será exibido o filme “Artistas e Modelos”. No dia 13 a produção escolhida foi “Bancando a Ama Seca”, seguido de “O Terror das Mulheres” b]no dia 20. Para fechar a programação será exibido o filme “Errado Pra Cachorro”, no dia 27.

Um dos nomes mais importantes da comédia mundial, o ator, diretor, roteirista e produtor Jerry Lewis será homenageado neste mês de setembro pelo Cine Biblioteca, evento realizado pela Biblioteca Municipal de Americana. Na programação, que começa nesta quarta-feira e se estende até o dia 27, serão apresentados alguns dos filmes mais marcantes da carreira do humorista, como “Bancando a Ama Seca”. As exibições acontecem todas as quartas, sempre às 14h e com entrada gratuita.

Foto: Divulgação

O humorista, no entanto, se tornou um astro logo o seu primeiro filme solo, “O Delinquente Delicado” (1957). A partir de então, não parou mais. Em “O Mensageiro Trapalhão” (1960), Lewis deixou de apenas atuar para também dirigir diversas produções. Em mais de 70 anos de carreira, o ator participou de mais de 70 filmes, séries e especiais de televisão. Entre os grandes sucessos do comediante, está “O Professor Aloprado” (1963), que foi refilmado em 1996, dessa vez com Eddie Murphy no papel principal.

Ícone.

A morte de Lewis, no último dia 20 de agosto, em Las Vegas, colocou fim a uma das carreiras mais brilhantes do humor. O legado deixado pelo humorista, no entanto, jamais será esquecido. “Para mim, ele foi um dos ícones do humor, junto com o Charles Chaplin”, resumiu o comediante novaodessense Rodrigo Belluchi. “A expressão corporal dele era um negócio fantástico, tanto é que, muitas coisas, o que eu uso nas minhas apresentações de stand-up remete muito às coisas que ele fazia nos palcos e no cinema, que é aquele humor involuntário, de caras e bocas. E era tudo muito natural, não era nada forçado. Foi uma inspiração para toda uma geração”, complementou.

LEIA TAMBÉM: No mês do orgulho LGBTI, região exibe filmes contra o preconceito