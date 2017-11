‘Gosto Se Discute’: um encontro entre gerações

Um encontro de gerações acontece nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira. O veterano Cássio Gabus Mendes, 56, traz às telas a experiência adquirida em mais de 30 anos de carreira, e também com o avô, Otávio Gabus Mendes, e o pai, o novelista Cassiano Gabus Mendes. Ele contracena com a novata Kéfera Buchmann, 24, atriz revelada no Youtube com o canal criado em 2010, no filme “Gosto Se Discute”.

A comédia embalada pelos dilemas da gastronomia é dirigida por André Pellenz, o mesmo dos filmes “Minha Mãe É Uma Peça” e do sucesso infantil “Detetives do Prédio Azul”. Na história, Cássio Gabus Mendes interpreta Augusto Moreira, um renomado chef de um restaurante estrelado, intitulado Gusto. Porém, o estabelecimento está perdendo seu prestígio, principalmente por conta de um food truck estacionado bem em frente ao restaurante. Em meio as dificuldades, a auditora Cristina, que representa um banco que também é sócio do negócio, inicia uma verdadeira revolução no local, visando sua recuperação. Não fosse o bastante, Augusto perde o paladar no decorrer das mudanças, e precisa enfrentar a dificuldade enquanto desenvolve um novo cardápio. Foto: Imagem Filmes / Divulgação

Ainda participam do filme os atores Gabriel Godoy, Robson Nunes, Rodrigo Lopez, Ronaldo Reis, Silvia Lourenço e Zéu Britto, e o ex-Titãs Paulo Miklos. O músico e ator interpreta um médico muito peculiar, que surge para ajudar Augusto a superar o problema da falta de paladar. Por coincidência, Miklos é filho de um médico na vida real, e sugeriu, inclusive, algumas ações do personagem.