‘Gosto Se Discute’, a prova de atriz da poderosa Kéfera

Com 11 milhões de seguidores no Facebook e 12 milhões no Instagram, Kéfera Buchmann é uma das rainhas da internet no Brasil. Seu canal no YouTube – seus vídeos – lhe deram projeção, mas Kéfera, como é conhecida, não é uma vlogueira que está se aventurando no cinema. Na quinta, 9, estreou seu novo filme, Gosto Se Discute. Não é um veículo para ela. “O projeto já existia há anos, mas a produção tinha dificuldade para encontrar a atriz nessa faixa etária. Me viram no É Fada!, gostaram, fiz umas cenas com o Cássio (Gabus Mendes), deu química.”

Garota, em Curitiba, Kéfera via as novelas com Gabus Mendes. “Não podia imaginar que um dia ia formar dupla com ele.” Atriz, ela é. Sempre foi. Essa coisa de YouTube começou em 2010. Deu certo. Seus vídeos dispararam, mas a vocação sempre foi representar. “Cheguei a participar com cinco peças no Festival de Teatro de Curitiba, fazendo os mais variados papéis.” Ao diretor André Pellenz, confessou – “O YouTube está cheio de meus testes de elenco, tudo o que fiz.” Só esperava ser ‘descoberta’. Foi.

Foto: Reprodução

Ela conversa com o repórter num estúdio em Pinheiros. Está sendo – a sexta-feira, 10 – um típico dia de Kéfera. Chegou de Porto Alegre, onde foi lançar o filme, e a assessora a apanhou no aeroporto. Trouxe-a para esse local, onde fez fotos para a capa de uma revista, depois mais fotos para a reportagem e a entrevista. E a tarde ia continuar – com os ensaios do próximo filme, que começa a rodar dia 22, dirigida por Pedro Amorim, De Novo, Não!. Em Gosto Se Discute, ela faz uma profissional – a interventora nomeada pelo banco para tornar rentável um restaurante cujo chef está endividado. Uma mulher no mercado de trabalho, sofrendo a concorrência masculina. Uma mulher… Empoderada?