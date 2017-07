‘Garota Exemplar’ é exibido pelo Cineclube Estação

Dirigido pelo aclamado David Fincher, o longa-metragem “Garota Exemplar” chega ao Cineclube Estação – Conexão MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana nesta terça-feira (4). A sessão gratuita ocorre às 19h30, nas imediações do CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi.

“Garota Exemplar” foi um dos filmes considerados “esnobados” pela Academia no Oscar de 2015, sendo indicado somente a categoria melhor atriz, pela atuação de Rosamund Pike. No Globo de Ouro, o filme foi indicado há quatro categorias: atriz em drama, diretor, roteiro e trilha sonora original.

LEIA TAMBÉM: Senac Americana promove cinedebate do filme 'Verdade Passageira'

No filme, Rosamund Pike interpreta Amy Dunne, que desaparece no dia do seu aniversário de casamento. O marido Nick, interpretado por Ben Affleck, torna-se o principal suspeito pelo seu desaparecimento, e com o apoio da irmã gêmea, Margo (Carrie Coon), ele tenta provar sua inocência e descobrir o paradeiro da esposa. O suspense dramático é baseado no livro homônimo de Gillian Flynn, que assina o roteiro do filme.