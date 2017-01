Filme ‘O Começo do Fim do Mundo’ mostra início do punk no Brasil

O punk rock, movimento musical e cultural, surgiu na década de 1970 com músicas rápidas e agressivas, e letras que abordavam ideias anarquistas, revolucionárias, e criticavam o cenário político e cultural da época. Suas raízes estão nos Estados Unidos, com grupos como Stooges e Ramones, e logo ganhou mais popularidade na Europa, principalmente em Londres, capital da Inglaterra, com o The Clash e Sex Pistols.

No Brasil, este estilo musical e de vida ganhou forças no final da mesma década, com grupos como Inocentes, Cólera, Ratos de Porão, Os Replicantes, Aborto Elétrico, entre muitos outros. Um grande marco na histórica do punk nacional foi o festival O Começo do Fim do Mundo, o primeiro evento do gênero realizado no Brasil. A história do festival foi registrada no documentário “Fim do Mundo, Enfim – 30 anos do Festival Punk O Começo do Fim do Mundo”, que será exibido nesta terça-feira (3) no Sesc (Serviço Social do Comércio) Piracicaba gratuitamente, às 20h. Os ingressos devem ser retirados no local com uma hora de antecedência.

O filme foi lançado em 2012, na ocasião do aniversário de três décadas do evento, pelo Selo Sesc, com direção de Camila Miranda. O documentário traz, além de imagens dos shows, entrevistas com membros das bandas que tocaram no evento e outros materiais inéditos. “A gente conseguiu fazer o festival num momento que o movimento estava em baixa. Havia muita treta de gangue, o pessoal da capital e do ABC não se bicava, ninguém se falava direito”, lembra o músico Ariel, das bandas Inocentes e Restos de Nada, na divulgação do filme

O Começo do Fim do Mundo ocorreu em 1982, no Sesc Pompeia, em São Paulo, espaço que na época era recém-inaugurado. A programação foi organizada em dois dias pelo escritor e dramaturgo Antonio Bivar, personalidade que na época já estava associado ao movimento da contracultura pelo lançamento do livro “O Que É Punk”, da Coleção Primeiros Passos, em parceria com músicos da capital paulista. Para celebrar os 30 anos do festival, os músicos voltaram ao Sesc Pompeia e refizeram os icônicos shows punks no local. “Se falasse, lá atrás, que a gente ia completar 30 anos de banda, de festival, ninguém ia acreditar”, reflete o vocalista João Gordo, do Ratos de Porão, sobre a remontagem do evento.

ACONTECE: O filme “Fim do Mundo, Enfim – 30 anos do Festival Punk O Começo do Fim do Mundo” será exibido nesta terça-feira (3) às 20h. A entrada é gratuita. O Sesc Piracicaba fica na Rua Ipiranga, 155, Centro. Informações pelo telefone (19) 3437-9292.