Festival de cinema chega pela 1ª vez ao interior

Pela primeira vez, o Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo realizará sessões em Campinas. Os filmes podem ser vistos no Instituto CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), com entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados no local com uma de antecedência no início das sessões.

O evento é um dos mais importantes do Brasil dedicado ao cinema da América Latina e do Caribe, e ocorre em sua 12ª desde a última quarta-feira na capital paulista. Foto: Divulgação

A seleção que passará por Campinas tem curadoria de Francisco Cesar Filho e Jurandir Muller, e é composta por 13 filmes dos 102 selecionados pelo festival, de 18 nacionalidades. Esta itinerância ainda inclui títulos de Beto Brant, diretor paulistano homenageado nesta 12ª edição. “A ocasião de levar parte da programação do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo a cidade de Campinas significa não apenas a ampliação do circuito do evento. Ela propicia aos cinéfilos da região a oportunidade de acesso às obras de rara circulação no Brasil produzidas por cinematografias das mais criativas e importantes da atualidade”, afirma Francisco Cesar Filho, curador do festival.