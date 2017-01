‘Estrelas Além do Tempo’ assume a liderança nas bilheterias americanas

O filme “Estrelas Além do Tempo”, de Theodore Malfi, sobre cientistas negras americanas que trabalharam na Nasa, no início dos anos 1960, arrecadou US$ 20,5 milhões no final de semana prolongado nos Estados Unidos, graças ao feriado dedicado, esta segunda-feira, 16, ao líder Martin Luther King.

Segundo a Fox, o drama estrelado pelas atrizes Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Noná, deve acumular US$ 60 milhões de bilheteria (custou US$ 25 milhões), somando as quatro semanas em cartaz nos Estados Unidos. O longa ficou em primeiro lugar pelo segundo final de semana consecutivo, quando desbancou “Rogue One – Uma História Star Wars”.

Por outro lado, o feriado não foi tão favorável aos novos filmes de Ben Affleck (“A Lei da Noite”), que obteve US$ 5,4 milhões em bilheteria, e “Silence”, de Martin Scorsese, com US$ 1,9 milhões. O longa de Affleck, baseado no livro de Dennis Lehane, é sobre o crime organizado em Boston, na década de 1920, enquanto Silence narra a história das perseguições aos padres jesuítas no século 17, e traz no elenco Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson. Fonte: Associated Press.