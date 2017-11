Elenco de ‘Sabrina, Aprendiz de Feiticeira’ se reúne após 21 anos

Quem tem por volta dos 30 anos provavelmente assistiu algum episódio de “Sabrina, Aprendiz de Feiticeira” quando era mais novo. O seriado fez sucesso na virada da década de 1990 para 2000 quando foi transmitida pela Nickelodeon, Globo e Record TV.

Para comemorar os mais de 20 anos da estreia da seriado nos Estados Unidos, a revista norte-americana “Entertainment Weekly” reuniu o elenco para um minidocumentário em que os atores e criadores relembram como foi fazer o seriado e o impacto que ele teve na cultura pop dos primeiros millennials. Foto: Divulgação

“As meninas que tinham dez anos quando começaram a assistir e agora estão com 30 e isso é muito legal”, diz Nell Scorvell, criadora do seriado, no documentário. “Quando eu vou a uma reunião e alguém me reconhece no elevador, muitas vezes me dizem como amavam Sabrina. Isso sempre me deixa muito feliz”, continuou.