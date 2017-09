‘Dupla Explosiva’ equilibra aventura e humor

Um dos trailers de “Dupla Explosiva”, mostra cenas de perseguição, tiroteios e pancadaria ao som de “I Will Always Love You”, clássico da música romântica de Whitney Houston e trilha do filme “O Guarda-Costas”. A prévia define bem o teor da produção, que tem Ryan Reynolds (“Deadpool”) e Samuel L. Jackson (“Os Vingadores”) como protagonistas: ação desvairada e comédia exagerada. O longa, com direção de Patrick Hughes (“Os Mercenários 3”), estreou nesta quinta-feira em todo o Brasil e traz no elenco outros nomes de peso do cinema hollywoodiano, como Salma Hayek (“Era Uma Vez no México”) e Gary Oldman (“O Espião Que Sabia Demais”).

Na trama, o principal guarda-costas do mundo (Reynolds) possui um novo cliente: um assassino de aluguel (Jackson) que precisa testemunhar na Corte Internacional de Justiça. Por anos eles estavam em lados opostos, mas agora eles estão presos juntos e precisam colocar as diferenças de lado para chegarem ao julgamento a tempo.

Foto: Divulgação

O longa está repleto de retomadas de parcerias. Ryan Reynolds e Gary Oldman voltam a trabalhar juntos depois de “Mente Criminosa” (2016), enquanto Salma Hayek e Joaquim de Almeida se reencontram depois de “A Balada do Pistoleiro” (1995). Outra dupla que se reencontra neste filme é composta por Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds, que já foram dubladores na animação “Turbo” (2013). Além disso, Jackson e Gary Oldman já trabalharam juntos em “Amor à Queima Roupa” (1993) e “RoboCop”, do brasileiro José Padilha (2014).